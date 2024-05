Bce, attese d'inflazione delle famiglie ai minimi dal 2021

Le attese delle famiglie per l'inflazione nei prossimi 12 mesi, in base al valore mediano, erano in lieve calo al 2,9% ad aprile da 3% di marzo, collocandosi al valore più basso dal settembre 2021.

E' quanto emerge dall'Indagine della Bce sulle aspettative dei consumatori, che registrano anche un calo delle attese d'inflazione a tre anni al 2,4% dal 2,5% di marzo. Secondo l'indagine, il tasso d'inflazione mediano percepito sui 12 precedenti è rimasto invariato ad aprile al 5%.



