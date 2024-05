Borsa: Asia positiva, fiducia su taglio tassi, Tokyo +0,66%

Avvio di settimana positivo per le principali borse di Asia e Pacifico in attesa del dato sul Pil Usa di giovedì prossimo. Sull'onda lunga dell'inflazione americana in linea con le stime annunciata lo scorso 15 maggio, gli investitori esprimono la loro fiducia su un possibile taglio dei tassi da parte della Fed e della altre banche centrali entro l'anno. Tokyo ha guadagnato lo 0,66%, Taiwan l'1,11%, Seul l'1,32% e Sidney lo 0,79%. Ancora aperte Hong Kong (+1,22%), Shanghai (+0,9%), Mumbai (+0,59%) e Singapore (+0,12%).

Contrastati i future sull'Europa, oggi a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Londra in concomitanza con quella di Wall Street.

Stabile il dollaro a 0,82 euro e 0,78 sterline, mentre si rafforza lo yen a 156,84 sul biglietto verde. In calo a 130 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,6 punti al 3,87% e quello tedesco di 0,4 punti al 2,58%, mentre sul fronte delle materie prime sale il greggio (Wti+0,36% a 78 dollari al barile), inverte la rotta il gas naturale (+0,89% a 34,43 euro al MWh), che si riporta sopra i 34 euro, e cresce pure l'oro (+0,14% a 2.349,58 dollari l'oncia).

Sulla piazza di Tokyo sprint degli assicurativi Tokyo Marine Holdings (+3,66%) e Ms&Ad Insurance Group (+3,58%), spinti dall'incremento di valore dei portafogli titoli. In luce anche gli automobilistici Toyota (+1,68%) e Suzuki (+1,34%), nonostante il rafforzamento dello yen sul dollaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA