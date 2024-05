Fitto, 'sugli enti locali solo polemiche, ci sarà un confronto'

"Non ho mai parlato della questione e devo smentire le ricostruzioni lette stamane" sul decreto interministeriale (Economia e Interni) attuativo della scorsa legge di bilancio. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in videocollegamento nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

"D'intesa con i ministri Giorgetti e Piantedosi, il governo - ha aggiunto - valuterà le considerazione e le esigenze del sistema degli enti locali e darà delle risposte".



