Sindaco Ponzano, preoccupato per il paese e dipendenti Benetton

"Da tempo sono in corso contratti di solidarietà, è chiaro che questa notizia desta nuove preoccupazioni nella comunità che rappresento dato che tra i miei concittadini sono in tanti a lavorare alla Benetton".

Lo dice Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto (Treviso), paese che è il cuore del sistema Benetton, commentando l'intervista del fondatore, Luciano, al Corriere della Sera.

"La Benetton - sottolinea - è sempre stata l'orgoglio di questo territorio, tanto che l'associazione tra il nome di Ponzano a quello della famiglia è automatica da molti anni. Certo, aver affidato l'azienda a persone non capaci è stato un errore enorme, e questo in parte doveva essere compreso già durante la gestione". "Ma lasciarla non è corretto - prosegue Baseggio, parlando dell'intenzione annunciata dell'imprenditore - almeno per rispetto verso chi in questa azienda ha creduto e ci ha vissuto. Alla Benetton sono passati migliaia di lavoratori e centinaia di manager di elevato spessore. Se fossi io il 'padre' di un' azienda lotterei fino alla fine per traghettarla in un porto sicuro".



