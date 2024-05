Prezzo del gas in calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a giugno, dopo un avvio in tenuta, è in ribasso del 2,5% a 34,3 euro al Megawattora, scendendo quindi sotto i massimi dalla fine del dicembre scorso segnati nelle giornate precedenti.



