Oro in calo in avvio di giornata dopo il record toccato ieri a 2.448,22 dollari l'oncia: il contratto spot passa di mano a 2.417,06 dollari l'oncia in ribasso dello 0,34%. Quello con consegna a giugno è a 2.418,70 dollari l'oncia (-0,81%).



