Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale crescita in scia a Wall Street, che ha festeggiato dati sull'inflazione inferiori alle stime.

Tokyo sale dell'1,2%, mentre Hong Kong si avvia alla chiusura in aumento dell'1,8%. In leggera crescita le Borse cinesi, positiva dello 0,6% Seul. Molto bene Sidney, che ha chiuso in rialzo dell'1,7%.

Resta comunque incerto l'avvio dei listini europei.



