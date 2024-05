Della Valle: Tod's lascia la Borsa, opportunità di crescita

"Con il successo dell'Opa, il gruppo Tod's esce dalla Borsa. Abbiamo ritenuto di fare questa scelta per focalizzarci sul potenziale sviluppo dei nostri singoli marchi, facendo tutti gli investimenti necessari nei tempi che riterremo più idonei", dice il presidente e a.d. gruppo, Diego Della Valle, in occasione della presentazione dei ricavi del gruppo nel primo trimestre, pari a 252,3 milioni "Abbiamo una grande opportunità di crescita e cercheremo di coglierla, operando con una visione di lungo periodo", sottolinea: "Abbiamo inoltre deciso di condividere questa nostra decisione strategica con due partners mondiali, che hanno una grande esperienza nel nostro settore: L Catterton e Lvvmh, con il quale abbiamo condiviso il nostro ingresso in borsa oltre vent'anni fa, che saranno sicuramente preziosi compagni di viaggio. Colgo l'occasione per ringraziare Borsa italiana e Consob per la loro disponibilità e collaborazione dimostrataci in questi anni di lavoro in comune".



