Borsa: l'Europa è bene intonata in attesa dell'inflazione Usa

Sono bene intonate le Borse europee in attesa dell'inflazione americana, oggi alle 14.30, preceduta alle 11 dal Pil dell'eurozona.

Le migliori sono Milano (+0,4%) e Madrid (+0,35%) dove gli acquisti continuano a premiare le banche, 'the place to be-il posto dove esserci" secondo Kbw che ha alzato i target di Bbva (+1%) e di Intesa (+0,57%), promossa anche da Citi. Le scommesse sul risiko a Piazza Affari premiano però soprattutto Mps (+2,7%).

A Londra (+0,47%) è pesante Burberry (-2,1%) per le previsioni del gruppo di un calo delle vendite nel semestre, in quello che assomiglia al profit warning di Kering, che oggi è debole (-1,4%) alla Borsa di Parigi (-0,06%), al pari degli altri titoli del lusso.



