Pichetto: 'Le grandi economie assumono guida della transizione'

"Le grandi economie assumono la guida della transizione"; "Sono molto soddisfatto dei risultati del G7 e ringrazio le delegazioni per l'ottimo lavoro svolto", commenta il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto.

"È stato infatti possibile - dice alla chiusura del vertice di minitri su ambiente, clima e energia - , con un impegno comune, coniugare le differenti esigenze e sensibilità nel segno di un obiettivo condiviso che è ambientale ed energetico ma anche improntato alla solidarietà fra i paesi del G7 e quelli in via di sviluppo".

"Vanno in questa direzione - aggiunge - le decisioni assunte sull'uscita dal carbone, sulla moltiplicazione della capacità di accumulo di energia, sul sostegno all'adattamento nei paesi del sud del mondo, sull'energia da fusione. È importante che le grandi economie del pianeta assumano la responsabilità e l'onere anche finanziario di condurre la sfida per la transizione ecologica e per attuare un nuovo modello di sviluppo sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA