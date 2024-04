Arriva il decreto coesione, nella bozza anche il bonus lavoro

Dall'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione al monitoraggio rafforzato degli interventi, da meccanismi di premialità per favorirne l'attuazione a poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni. Sono alcune delle misure contenute in una bozza preliminare del dl coesione atteso domani in cdm. La bozza di qualche giorno fa, in 35 articoli, contiene anche dei 'bonus' per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, donne e nella Zes unica per il Mezzogiorno. Il governo è al lavoro sul tema e sono ancora in corso interlocuzioni e affinamenti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA