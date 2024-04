Via libera del Parlamento alle risoluzioni sul Def

Via libera del Parlamento al Def.

Nelle Aule di Camera e Senato sono state approvate le risoluzioni di maggioranza, in linea con le scelte del governo.

A Palazzo Madama i voti favorevoli sono stati 96, i voti contrari 66 e gli astenuti 2. A Montecitorio invece i sì sono stati 197, i no 126 e gli astenuti sono stati 3.

Non sono passate le risoluzioni presentate dai partiti di opposizione che tra l'altro chiedevano la presentazione del quadro programmatico e non solo di quello tendenziale.



