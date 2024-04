Stop di un mese della produzione a Mirafiori Carrozzeria

Stellantis ha annunciato ai delegati sindacali che l'attività produttiva della Carrozzeria di Mirafiori sarà sospesa per tutto maggio. "Uno pensa di aver raschiato il fondo del barile e invece non c'è mai fine al peggio. Questa fermata di un intero mese è l'ennesimo schiaffone alle lavoratrici, ai lavoratori e alla città di Torino, con inevitabili ricadute sull'indotto. E' la dimostrazione che un unico modello per Mirafiori non basta e che i reparti di corollario, come il riciclo dei componenti del motore, i cambi ibridi e il testaggio delle batterie non sono determinanti" commenta Edi Lazzi,segretario generale della Fiom di Torino.





