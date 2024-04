Il Tesoro ha collocato oggi Bot per complessivi 6 miliardi di euro. In particolare è stata emessa la terza tranche del titolo con scadenza 12 luglio 2024 per 1,5 miliardi di euro a un rendimento del 3,737%. La terza tranche del titolo con scadenza agosto 2024 sempre per 1,5 miliardi al rendimento del 3,734% e la terza tranche del titolo, con scadenza novembre 2024, per 3 miliardi di euro con rendimento del 3,661%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA