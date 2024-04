Giacomo Trovato nuovo amministratore delegato di Genertel

Giacomo Trovato è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Genertel con effetto dal 21 maggio. In linea con la strategia di Generali Country Italia, si legge in una nota che annuncia le decisioni del Cda, 'Trovato guiderà Genertel verso nuovi obiettivi di crescita, concentrati sul digitale e sulla tecnologia per migliorare l'esperienza dei clienti del canale diretto. Questo sarà fondamentale per rendere la società sempre più agile e veloce nel soddisfare le crescenti esigenze e le aspettative sempre più sofisticate dei consumatori'.

'Sono felice di dare il benvenuto a Giacomo Trovato nel management di Generali Country Italia come nuovo Ad di Genertel - ha commentato Giancarlo Fancel, country manager e ceo di Generali Italia - Sono fiducioso che la sua ampia e diversificata esperienza nel campo dell'innovazione e della finanza garantirà, anche in vista della costruzione del nuovo piano strategico di Gruppo, un ulteriore rafforzamento di Genertel come società leader in Italia nell'assicurazione diretta'.

Trovato si è detto 'entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Generali in questo momento di grande trasformazione e crescita, e particolarmente orgoglioso di unirmi ad una società che ha rivoluzionato il mercato assicurativo grazie all'innovazione, che da sempre fa parte del Dna di Genertel.

Lavoreremo in futuro - ha aggiunto - per continuare a fornire soluzioni di assicurazione all'avanguardia che rispondano alle esigenze in costante evoluzione dei nostri clienti, sfruttando le eccellenti competenze interne della compagnia'.

Trovato si è laureato in Economia Internazionale alla Bocconi di Milano e ha un Mba al Mit di Boston. Ha un'esperienza di oltre 20 anni in diverse realtà multinazionali: negli ultimi 5 anni è stato country manager per l'Italia e il Sud Est Europa di Airbnb; in precedenza, dopo un'esperienza in consulenza strategica presso Kearney, ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale nella società assicurativa Genworth Financial, di direttore Prodotti in CheBanca! e ruoli di responsabilità in Amazon fino a guidare la divisione Consumer Electronics in Italia e Spagna.



