Borsa: Hong Kong positiva, apre a +1,02%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta di slancio sulla scia di Wall Street: l'indice Hang Seng guadagna nelle primissime battute l'1,02%, salendo a 16.679,39 punti.

In evidenza i titoli dei veicoli elettrici, che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite di ieri innescate dal nuovo round del taglio dei prezzi dei listini (tra Tesla e Li Auto), parte di una guerra iniziativa più di un anno fa: Xpeng sale del 3,02%, Nio del 6,24%, Li Auto dell'1,03% e Leapmotor dell'1,64%.

Ancora in negativo il leader mondiale del settore Byd (-0,55%).

Le altre borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, poco sotto la parità: l'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un calo dell 0,20% a 3.038,61 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,10% a quota 1.676,63.



