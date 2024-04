Accordo Eni con Ithaca energy, nasce gruppo leader in Gb

Eni ha raggiunto un accordo per aggregare la quasi totalità dei propri asset di Esplorazione e Produzione in Gran Bretagna a quelli del gruppo Ithaca Energy, "compiendo un passo strategico nel rafforzamento significativo della propria presenza nello Uk Continental Shelf". Lo rende noto il gruppo energetico spiegando la "business combination", permetterà di creare "sin da subito un gruppo aggregato più ampio e più solido, con una produzione nel 2024 superiore ai 100.000 barili di olio equivalente al giorno e un potenziale di crescita organica della produzione un-risked fino a 150.000 boe/g a partire dall'inizio del prossimo decennio".

A fronte di tale aggregazione Eni Uk riceverà nuove azioni ordinarie del capitale sociale di Ithaca in modo che, al completamento dell'operazione, Eni Uk deterrà una partecipazione pari al 38,5% del capitale sociale di Ithaca post emissione delle nuove azioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA