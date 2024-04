Cementir Holding, l'assemblea approva bilancio e dividendo

L'assemblea degli azionisti di Cementir Holding (gruppo Caltagirone), riunita oggi ad Amsterdam, ha approvato tutte le proposte all'odine del giorno.

Via libera al bilancio dell'esercizio 2023 ed alla distribuzione di un dividendo pari a 0,28 euro per azione, (in aumento rispetto alla cedola da 0,22 euro dell'esercizio 2022), per un importo complessivo pari a 43,546 milioni di euro utilizzando il risultato dell'esercizio. Il dividendo sarà posto in pagamento il 22 maggio 2024 con stacco della cedola in data 20 maggio e record date il 21 maggio.

L'assemblea ha poi espresso un voto consultivo favorevole alla relazione sulla remunerazione per il 2023 ed ha approvato la politica di remunerazione per il 2024.



