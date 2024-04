La Borsa di Milano apre in calo, con 8 società che pagano il dividendo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,64% a 33.705 punti, con lo stacco cedole che pesa per l'1,53.

In particolare a pagare il dividendo sono Banca Mediolanum, Banco Bpm, Campari, Ferrari, Iveco, Prysmian, Stellantis e Unicredit.



