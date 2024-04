Al via coalizione Ue per finanziare l'efficienza energetica

Ridurre il divario tra i finanziamenti pubblici e il fabbisogno finanziario per la transizione e l'efficienza energetica: l'Ue lancia oggi la 'Coalizione europea per il finanziamento dell'efficienza energetica' che riunirà la Commissione europea, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie per contribuire a realizzare i target di efficienza previsti per il 2030.

"Siamo tutti consapevoli della necessità di sbloccare gli investimenti privati per migliorare l'efficienza energetica e questa coalizione stabilisce un nuovo quadro di cooperazione per fare proprio questo: pensare, pianificare ed eseguire insieme il finanziamento dell'efficienza energetica", ha sintetizzato la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, intervenendo all'evento di lancio dell'iniziativa a Bruxelles, sottolineando che "la Coalizione può aiutare a centrare gli impegni" energetici e ambientali "del Green Deal e del piano REPowerEu".

La Coalizione si organizzerà in un sistema su tre livelli, con le riunioni plenarie presiedute dalla Commissione europea, i gruppi di esperti provenienti dalle principali parti interessate e, infine, gli hub nazionali. Ogni Paese membro sarà invitato a creare il proprio hub nazionale, a nominare un presidente e sarà il principale responsabile del suo funzionamento.



