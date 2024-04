Giorgio Armani, 'meglio indipendenti ma non escludo nulla'

A tre mesi dal suo 90esimo compleanno, Giorgio Armani non esclude cambiamenti per il suo gruppo una volta che non ne sarà più al comando: un'aggregazione con un marchio concorrente o la quotazione in Borsa.

"L'indipendenza dai grandi gruppi potrebbe ancora essere un valore per il Gruppo in futuro, ma non mi sento di escludere nulla", ha dichiarato Armani a Bloomberg. Armani, che controlla la quasi totalità della Giorgio Armani Spa, non chiude la porta nemmeno a un'eventuale Ipo: "La quotazione è qualcosa di cui non abbiamo ancora discusso, ma è un'opzione che potrebbe essere presa in considerazione si spera in un lontano futuro".

"Ciò che ha sempre caratterizzato il successo del mio lavoro è la capacità di adattarsi ai tempi che cambiano" dice Armani. "Al momento non prevedo un'acquisizione da parte di un grande conglomerato del lusso", scrive in una serie di risposte alle domande di Bloomberg. "Ma, come ho detto, non voglio escludere nulla a priori a priori, perché sarebbe un modo di agire 'poco imprenditoriale'"



