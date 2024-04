Il prezzo del gas rialza la testa con i timori per una escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Lo scenario peggiore, secondo gli analisti, potrebbe essere la chiusura da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz, canale chiave da dove passa il 20% del traffico commerciale di Gnl.

Ad Amsterdam le quotazioni del gas concludono la seduta in rialzo del 3,26% a 32,3 euro al megawattora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA