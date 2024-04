Bollette della luce, 'operazione chiarezza' della Lega

La Lega torna sulle bollette della luce a poco più di due mesi dalla fine del mercato tutelato dell'elettricità, con il passaggio il primo luglio prossimo al mercato delle tutele graduali, perché c'è ancora "grande confusione" fra gli utenti, molti dei quali già passati nel libero che non sanno che è possibile rientrare nel tutelato e passare in automatico a quello a tutele graduali con un risparmio di almeno 130 euro l'anno.

La Lega, e in particolare il presidente della commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeròli, insiste in quella che chiama 'operazione chiarezza' per informare e invitare chi è nel mercato libero - non solo i vulnerabili - a tornare in quello tutelato e restarvi fino al passaggio automatico a quello a tutele graduali. E tirarsi anche fuori da una sorta di giungla in cui "reti commerciali particolarmente aggressive", le ha definite in una conferenza stampa Alberto Bagnai, presidente della commissione parlamentare di Controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, e responsabile del dipartimento economia della Lega, non aiutano affatto i consumatori, stando ad alcune segnalazioni ricevute dalla Lega.



Fra queste, ha spiegato Gusmeròli, quelle su "operatori che dicono che non è possibile tornare al mercato tutelato, o che non c'è più tempo, oppure che occorre pagare 150 euro, o ancora che solo i vulnerabili possono passare dal mercato libero al tutelato o che il contratto è scaduto e va aggiornato". Insomma, gli utenti cadono nel 'marketing scorretto', sanzionato in alcuni casi dall'Antitrust ma la multa non ha scoraggiato gli operatori, hanno denunciato i consumatori.



Lo stesso Gusmeròli ha fatto un video-tutorial per guidare sul ritorno al mercato tutelato.







Nonostante due audizioni del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (il 6 e il 20 marzo) e del presidente dell'Arera, Stefano Besseghini (il 5 e il 27 marzo) restano delle criticità, hanno denunciato rappresentanti dei consumatori (Assoutenti, Adiconsum, Consumerismo, Movimento difesa del cittadino e Movimento consumatori) così nuova convocazione in commissione Attività produttive la prossima settimana di Besseghini (il 24 aprile) e la prima del presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli. Il 16 aprile scorso, Gusmeròli ha chiesto all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dati di confronto fra mercato libero e mercato tutelato dal 2021 al primo trimestre 2024.



Le associazioni dei consumatori hanno rivendicato una attività di tutela dei diritti degli utenti, che non solo anziani ma anche giovani coppie ha detto Maria Alliney di Assoutenti anche se "siamo fortemente in ritardo nell'informazione sul mercato energetico, avremmo dovuto cominciare prima" ha ammesso Carlo De Masi di Adiconsum aggiungendo che "anche la regolazione doveva essere più chiara". Ha quindi chiesto un tavolo al ministero aperto all'Autorità con l'istituzione di un osservatorio per controllare anche altri settori come quello idrico. Un Albo dei fornitori e non un semplice elenco è stato chiesto da Ovidio Marzaioli del Movimento Consumatori contro un "far west selvaggio del mercato libero dove ci sono oltre 600 operatori".











