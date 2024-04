Zangrillo, 'si lavora a IT Wallet per documenti digitali'

In Italia ci sono 43 milioni di carte di identità elettrinica e 37 milioni di Spid ma a breve tutti i documenti di identità digtale potranno essere contenuti in un unico portafoglio.

Lo sottolinea il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo in una Lectio magistralis tenuta alla Camera di commercio di Roma. Evento organizzato con Spes, scuola di politiche economiche e sociali.

Il portafoglio digitale italiano (IT-Wallet) sarà, ha spiegato, "un sistema di identità digitale che potrà contenere molti documenti - tra cui carta d'identità, tessera sanitaria, patente di guida - trasformandoli da cartacei a digitali. Si tratta di una semplificazione importante della vita quotidiana di tutti noi fornendo, al tempo stesso, un acceso facile e sicuro a documenti e servizi digitali. Attraverso uno strumento digitale - che può essere uno smartphone o tablet - sarà possibile scaricare l'App IO in cui saranno contenuti tutti i nostri documenti. Stiamo parlando, ha aggiunto, di un'autentica rivoluzione che ci costringe a pensare al futuro, nella direzione di una unica identità digitale che sia valida non solo nei confini nazionali ma anche nel contesto europeo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA