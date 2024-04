Nuovi impegni di Ita e Lufthansa alla Ue, decisione entro il 6 giugno

Lufthansa e Ita hanno presentato nuovi impegni alla Commissione europea per ottenere il via libera alle nozze. Lo annuncia lo stesso esecutivo Ue, sottolineando che "le parti hanno presentato impegni volti a risolvere i problemi preliminari di concorrenza" rilevati e indicando che le soluzioni proposte saranno ora valutate "attentamente".

Sotto la lente di Bruxelles vi sono in particolare diverse rotte a corto raggio che collegano l'Italia con l'Europa centrale, alcune tratte intercontinentali tra Italia e Usa, Canada e Giappone, e la posizione dominante di Ita su Milano-Linate. La scadenza per la decisione Ue è fissata al 6 giugno.

Lufthansa ha confermato di aver presentato "una risposta dettagliata" alle obiezioni notificate dalla Commissione il 25 marzo scorso e sono stati presentati anche "possibili rimedi". La compagnia tedesca spiega di "aver messo a punto una soluzione globale e costruttiva per affrontare le preoccupazioni in materia di concorrenza sollevate dall'Autorità sulle rotte interessate e sulla situazione dell'aeroporto di Milano-Linate". Questa soluzione "è compatibile con la realtà economica del mercato aereo italiano, altamente competitivo", sottolinea Lufthansa, aggiungendo che "non commenteremo sui dettagli della proposta". Il gruppo tedesco resta "fiducioso che la Commissione europea approverà la partecipazione in Ita Airways e che Ita possa entrare a far parte della famiglia Lufthansa entro la fine di quest'anno".



