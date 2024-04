Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 143,4 punti rispetto ai 139,7 della chiusura di venerdì scorso e ai 137,2 dell'apertura.

Il rendimento del decennale italiano sale di quasi 12 punti base al 3,87% sulle tensioni per l'escalation in Medio Oriente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA