Il prezzo del gas ha risentito, come del resto il petrolio, delle crescenti tensioni in Medioriente. Il contratto Ttf ha fatto un altro passo avanti ad Amsterdam e ha concluso l'ultima seduta della settimana in rialzo del 4,6% a 30,7 euro al megawattora.

Giovedì sono stati invece gli attacchi russi a due impianti di stoccaggio in Ucraina a spingere il contratto di riferimento del gas europeo in aumento dell'8,4%.



