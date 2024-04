Borsa: l'Asia tiene dopo inflazione Usa, positiva la Cina

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in tenuta dopo il dato dell'inflazione statunitense in aumento oltre il previsto, che potrebbe frenare il taglio dei tassi da parte della Federal reserve.

La Borsa Tokyo ha ondeggiato attorno alla parità e ha chiuso con un calo dello 0,4% nell'indice Nikkei 225, mentre altri listini sono leggermente positivi. Hong Kong si avvia alla conclusione con una limatura dello 0,2%, mentre le Borse cinesi salgono di mezzo punto percentuale.

Piatta Seul, in ribasso dello 0,4% Sidney.

Sulla parità i futures sull'avvio dei mercati europei.





