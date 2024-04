L'inflazione Usa accelera al +3,5%, sopra le attese

I prezzi al consumo negli Stati Uniti in marzo sono saliti del 3,5%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su +3,4% e sopra il 3,2% di febbraio. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,4%, oltre il +0,3% delle attese. L'indice core, al netto di cibo e energia, ha segnato un +3,8% su marzo 2023, sopra le attese degli analisti, e un +0,4% su base mensile.

Un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed in giugno sembra ormai definitivamente archiviato con il dato sull'inflazione. E anche luglio non è più dato per scontato. Gli analisti scommettono ora su al massimo due riduzioni del costo del denaro nel 2024 da un quarto di punto, per un totale dello 0,50%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA