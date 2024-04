Def, Freni: 'La crescita 2024 attorno all'1%, debito sotto il 140%

"Siamo lì intorno" all'1% di crescita "aspettiamo il Def e vediamo. Io mi permetto di dire, come ho detto da ormai tre anni da quando sono al Mef, che raramente il Mef ha sbagliato i conti negli ultimi anni", ha spiegato Freni, a margine del workshop Ambrosetti, a Cernobbio.

Quanto al rapporto debito-pil non bisogna "rassegnarsi mai, bisogna tenere conto di tutte le condizioni e bisogna, come abbiamo detto, fare il pane con la farina che abbiamo".

"Certamente il rapporto debito-pil è influenzato" da alcune dinamiche, tra cui quella "dei bonus edilizi" ma "dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo trovato e dobbiamo fare del nostro meglio come stiamo facendo per limitare questa influenza".

Dal 2021 a oggi "abbiamo speso oltre 200 miliardi, sicuramente sopra i 210 miliardi di bonus edilizi" più delle risorse che "cuberà" il Pnrr, pari a 196 miliardi di euro. Lo ha detto il sottosegretario del Mef, Federico Freni, intervenendo al workshop Ambrosetti a Cernobbio.

"Il Pnrr cuberà come spesa da qui al 2026 196 miliardi, di cui 123 a debito" mentre "il complesso dei bonus edilizi è costato oltre 200 miliardi". "Di questo dobbiamo avere piena comprensione, quando lodiamo l'impatto del Pnrr sul Paese dobbiamo sapere che per i bonus edilizi abbiamo speso molto di più" e "alla fine sempre di debito si tratta". Per questa ragione "occorre programmare e controllare in modo sensato la spesa pubblica perché il debito c'è e non possiamo nasconderlo sotto il tappeto e appesantisce la crescita del Paese e la spesa per interessi".



