L'oro aggiorna il record sopra 2.320 dollari l'oncia

L'oro brucia l'ennesimo record dopo che ieri il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha preso tempo sul taglio dei tassi. Il contratto del metallo con consegna a giugno è salito in nottata fino a 2.322 dollari l'oncia, per assestarsi in mattinata a 2.315 dollari.

Non rallenta la corsa dei prezzi del petrolio. Anche questa mattina le quotazioni registrano un segno più sia del Wti, che segna +0,21% a 85,61 dollari, sia del Brent che guadagna lo 0,23% a 89,56 dollari al barile. Il greggio quotato a Londra è arrivato ieri a un passo dai 90 dollari al barile.

