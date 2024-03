Powell, l'economia è forte, non c'è fretta per taglio tassi

L'economia è forte e non c'è bisogno di andare di fretta con i tagli dei tassi. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell ribadendo che la banca centrale vuole avere una maggiore fiducia in un calo sostenuto dei prezzi prima di ridurre il costo del denaro.

Secondo Powell comunque è improbabile che i tassi di interesse tornino ai livelli bassi di prima della pandemia. Le chance di una recessione non sono elevate in questo momento. Il lavoro della banca centrale non è ancora finito considerato che il "nostro target è un'inflazione al 2%".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA