Country Garden rinvia bilancio 2023, stop titoli in Borsa

Country Garden annuncia di "non essere in grado di pubblicare il bilancio 2023 entro il 30 marzo", avendo la necessità "raccogliere più informazioni per le stime contabili appropriate".

In un file alla Borsa di Hong Kong, il colosso immobiliare privato cinese, finito in default e su cui pende una richiesta di messa in liquidiazione, ha spiegato che i titoli saranno sospesi dalle contrattazioni "dalle ore 9 del 2 aprile".

Il board, a tal proposito, ritiene che la mossa "non avrà un impatto materiale" sulle operazioni che vedono la consegna di case sul fronte domestico e la ristrutturazione del debito offshore "nel normale processo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA