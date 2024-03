Borsa: Milano prosegue fiacca, in luce le banche

La Borsa di Milano (+0,08%) prosegue fiacca, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche con il ritorno delle ipotesi di risiko dopo il collocamento da parte del Mef di una nuova quota di Mps (+1,3%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,65%.

Tra gli istituti di credito avanzano Banco Bpm e Unicredit (+0,7%), Intesa (+0,5%), Bper (+0,4%) e Popolare di Sondrio (+0,1%). Nel listino principale in luce Saipem (+2,2%) e Cucinelli (+1,3%). Positiva Tim (+0,4%), in attesa del deposito delle liste per il rinnovo del cda e con il fondo londinese Qube che ha ridotto la sua posizione ribassista allo 0,01 per cento.

In calo Tenaris (-1%). Vendite anche su Diasorin e Snam (-0,9%), Italgas (-0,8%) e Nexi (-0,5%). Sale Fincantieri (+1,2%), dopo il contratto da 1,18 miliardi di euro con il ministero della Difesa indonesiano.



