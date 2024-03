Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,1%

Le Borse europee proseguono positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati sono in attesa di una serie di dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in particolare il Pil e quelli sul mercato del lavoro. Elementi che saranno valutati dalla Fed per le prossime decisioni sul taglio dei tassi. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0790 sul dollaro mentre i titoli di Stato registrano un lieve rialzo.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Parigi (+0,5%), Londra (+0,3%), Francoforte e Milano (+0,1%) mentre è in controtendenza Madrid (-0,2%). I principali listini sono sostenuti dal lusso (+1%), con gli analisti che vedono una ripresa delle vendite in Asia. Avanzano anche le banche (+0,8%), in un contesto di tassi alti che spingono i ricavi. Sale l'energia (+0,3%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti si attesta a 82,2 dollari (+1%) e il Brent a 87 dollari (+1%).

Scendono le utility (-0,3%), con il prezzo del gas in calo a 27,2 euro al megawattora (-1,8%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 136 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,67% e quello tedesco al 2,31%.

A Piazza Affari corre Cucinelli (+2,8%). In luce anche le banche con il ritorno delle ipotesi sul risiko. In rialzo Mps (+1,2%), Unicredit (+1,1%), Intesa e Banco Bpm (+0,7%) e Bper (+0,3%). Acquisti per Azimut (+2,6%), con l'annuncio di una banca digitale. Bene Saipem (+2%), Pirelli (+1,1%) e Tim (+0,7%). In fondo al listino Tenaris e Amplifon (+1,2%) e Prysmian (-1,1%). Scivola EdiliziaAcrobatica (-5,3%), dopo i conti, mentre cresce Fincantieri (+3,7%), con una commessa in Indonesia.



