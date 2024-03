Ania, nel 2023 raccolti premi per 144,6 miliardi, -1,2%

Nel complesso i premi raccolti nel 2023 da tutte le imprese di assicurazione operanti nel nostro Paese hanno sfiorato i 145 miliardi (144,651) con un calo dell'1,2% rispetto al 2022, anno in cui il volume premi risultava invece in calo del 9,4%. Lo sottolinea l'Ania affermando che "nonostante il 2023 sia stato un anno caratterizzato ancora da forti incertezze economiche derivanti da alti tassi di interesse, da un'inflazione media annua elevata e da una crescita lenta del Pil, il settore assicurativo ha registrato, in particolare nella raccolta premi dei rami danni e in quella dei prodotti tradizionali vita, performance di crescita rilevanti, rispettivamente +7,7% e +9,2%. Nel complesso la raccolta dei premi vita è stata pari nel 2023 a 100 miliardi con un calo del 4,8% mentre quella danni ha raggiunto i 44,65 miliardi con un +7,7%.



