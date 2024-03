Il Cda di Prosieben contrario a richieste di Mfe-Mediaset

I board di Prosieben "respingono" le richieste di Mfe-Mediaset per la prossima assemblea del gruppo media tedesco, del quale il Biscione è ampiamente primo azionista con quasi il 30% dei voti.

Le richieste principali riguardano lo scorporo per una futura vendita delle attività non televisive, perché Prosieben si concentri maggiormente sul core business della tv, oltre a cambiamenti nei consigli e nello statuto sulla diluizione del capitale. Le richieste di Mfe-Mediaset restano all'ordine del giorno dell'assemblea di fine aprile del gruppo tedesco, i cui board si sono detti contrari alle delibere proposte dal maggior azionista in modo molto netto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA