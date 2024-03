Guerzoni (Bocconi), 'tra i collezionisti donne crescono al 40%'

"Nella terza edizione della survey abbiamo rilevato delle novità. La prima è che c'è una componente femminile in forte crescita: quasi il 40% dei collezionisti in realtà è una collezionista. Questo ci sta avvicinando ai dati europei e nord americani. La seconda è che sta diminuendo l'età e quindi i collezionisti sono più giovani rispetto al passato".

Lo ha detto all'ANSA Guido Guerzoni, docente dell'Università Bocconi, commentando i risultati dell'indagine sui collezionisti italiani contenuta nella nuova edizione del volume 'Collezionisti e valore dell'arte in Italia - 2024' promosso da Intesa Sanpaolo Private Banking.

I collezionisti di oggi "comprano cose nuove" e ad esempio "è in forte crescita la fotografia, a quasi il 62%, seguita dal design col 22%. Gli italiani restano inoltre collezionisti eclettici, in quanto tendono a collezionare più di un genere", ha continuato Guerzoni. "I collezionisti italiani, inoltre, non collezionano più da soli, ma quasi il 40% si avvale dei servizi di art advisory degli istituti di credito, a dimostrazione del fatto che, per quanto rimanga un investimento di passione, di carattere emotivo o estetico, c'è un'attenzione crescente alla dimensione economica e finanziaria e dunque ci si avvale di fornitori o di consulenti che diano un tono e un sostegno di carattere informativo più elevato di quanto fosse richiesto in passato", ha concluso.



