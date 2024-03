Cina ricorre al Wto, Usa discriminano su veicoli elettrici

La Cina ricorre all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro quelli che considera sussidi "discriminatori" da parte degli Stati Uniti sui veicoli elettrici, presentando una denuncia formale. L'azione è l'ultima di una lunga storia di controversie commerciali bilaterali, con il settore dei veicoli elettrici diventato il campo di battaglia chiave nella transizione verde globale. La denuncia è stata presentata per sostenere un ambiente equo per i produttori automobilistici cinesi e per l'industria globale, ha dichiarato il ministero del Commercio, mettendo nel mirino l'Inflation Reduction Act del presidente Usa Joe Biden.



