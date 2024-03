Rai Way vuole consolidare il mercato nazionale delle torri

Nell'ambito dell'attività di acquisizioni e fusioni Rai Way è interessata al "consolidamento delle infrastrutture nazionali di trasmissione" in quella che sarebbe un'operazione "trasformativa", cioè in grado di trasformare la società.

Lo si legge nelle slide di presentazione del piano industriale.

Rai Way ha toccato in Borsa i massimi da gennaio e ora ha ridotto solo in parte i guadagni e sale del 3,7% a 5 euro sull'onda non solo del piano ma anche dell' ipotesi di Repubblica secondo cui il governo potrebbe varare un decreto per consentire alla Rai di scendere sotto il 30% della società delle torri.

Un'integrazione tra Rai Way ed Ei Towers ha "un razionale strategico e industriale" ma si tratta di "un razionale che deve essere più precisamente quantificato e valutato anche in relazione ai possibili termini e condizioni" di una fusione. Lo ha detto l'ad di Rai Way, Roberto Cecatto, in conference call con gli analisti. "La Rai ha espresso recentemente l'interesse nel valutare opportunità industriali di sviluppo" per Rai Way e "stiamo lavorando costruttivamente e proattivamente con il nostro advisor per dare a tutti gli stakeholder gli elementi per prendere una decisione".



