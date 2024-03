Musk, 'uso ketamina nell'interesse degli investitori'

Elon Musk afferma che il suo uso di ketamina, prescritta periodicamente dal medico, "è nel miglior interesse degli investitori" di Tesla e delle altre società di cui è alla guida.

In un'intervista all'ex anchor di Cnn Don Lemon, Musk spiega come quello che conta per Wall Street è "l'esecuzione. Quindi dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei continuare a farlo".

Nei mesi scorsi il Wall Street Journal aveva riportato che i manager di Tesle e SpaceX erano preoccupati per l'uso di droghe ricreative da parte di Musk. Il miliardario aveva risposto di aver sempre superato tutti i test antidroga.

Musk pubblica intanto il codice dietro al suo chatbot di intelligenza artificiale Grok, la rivale di ChatGPT. Rendendo il codice aperto a tutti, Musk alimenta ulteriormente il già intenso dibattito sull'intelligenza artificiale e intensifica il suo scontro con OpenAI.

Musk infatti è un convinto sostenitore che una tecnologia così importante come l'intelligenza artificiale non possa essere controllata unicamente da giganti come Google e Microsoft, che è partner di OpenAI.



