Thales, oltre +8% in Borsa dopo i risultati 2023

Thales sale in Bosa, a Parigi, dopo la comunicazione al mercato dei risultati 2023: le azioni del gruppo francese si muovono al momento in rialzo oltre il +8% a 149,8 euro.

L'utile netto adjusted sale del 14% a 1,768 miliardi a fronte di un utile netto consolidato in calo del 9% a 1,023 miliardi per l'impatto straordinario - spiega la società - del trasferimento ad un terzo, nel regno Unito, della copertura sugli obblighi previdenziali. I ricavi sono aumentati del 4,9% a 18,4 miliardi. Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 3,40 euro per azione, in aumento del 16%.

"Anche quest'anno Thales ha ottenuto una performance straordinaria", commenta il presidente e a.d. Patrice Caine -.

Il nostro eccellente slancio nelle vendite è continuato nel 2023, con l'ingresso di ordini che hanno nuovamente superato i 23 miliardi di euro e il portafoglio ordini che ha raggiunto un livello mai visto prima. La crescita organica delle vendite è stata superiore alle aspettative, con il 7,9%, trainata in particolare dal dinamismo delle attività aerospaziali civili.

Questa forte crescita ha portato a un miglioramento ancora più marcato dell'Ebit, cresciuto di quasi il 11%". Con "elevati livelli di liquidità, oltre i 2 miliardi di euro".

"Guardiamo al 2024 con ottimismo", sottolinea Caine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA