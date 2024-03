Presidenza Ue, 'prepararsi a stop forniture di gas russo'

I ministri dell'energia Ue "hanno sottolineato che, sebbene sembri che la situazione" sul mercato del gas "sia relativamente buona, non siamo ancora fuori pericolo. È quindi importante portare avanti gli sforzi compiuti dall'Ue per rafforzare ulteriormente la nostra futura architettura di sicurezza energetica".

Lo ha detto la ministra dell'Energia del Belgio, presidente di turno dell'Ue, Tinne Van der Straeten, al termine del Consiglio Ue Energia.

C'è "forte impegno condiviso degli Stati membri a rimanere preparati contro qualsiasi interruzione delle forniture e a garantire un inverno più sicuro", ha aggiunto.

"L'Ue non ha alcun interesse nel prolungare l'accordo" di transito del gas russo attraverso l'Ucraina verso i Ventisette - stretto con Mosca e Kiev nel 2019 - in scadenza il 31 dicembre. Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, in conferenza stampa al termine del Consiglio Energia Ue.

"Le importazioni in Ue di gas dalla Russia sono diminuite del 71% dal 2021, nel 2023 hanno contribuito solo al 15% del totale dell'import", ha spiegato Simson, evidenziando che "dopo due anni" del programma "RePowerEu ci sono risultati e una rete diversificata di alternative".



