Pomilio Blumm leader in classifica Ft aziende Top1000

Il Financial Times incorona Pomilio Blumm di Pescara come società leader per fatturato nell'ottava edizione della FT 1000 Europe's Fastest Growing Companies nella categoria Advertising & Marketing in 35 paesi, da quelli Ue al Regno Unito, fino alla Svizzera. La società mantiene ben saldo il primato nell'ambito della comunicazione istituzionale e balza al comando della sezione che la vedeva al sesto posto nella precedente edizione.

Nella graduatoria del quotidiano economico, stilata in collaborazione con Statista, istituto tedesco leader nella certificazione dei dati economici, Pomilio Blumm ha registrato un tasso di crescita assoluto del 215,5% e un CAGR (Compound Annual Growth Rate) del 46,7%. Quello del fatturato non è l'unico primato conquistato dall'impresa italiana nella classifica del Financial Times. Difatti la società guidata da Franco Pomilio è anche quella col più 'antico' anno di fondazione rispetto ai competitor del settore adv.

"Abbiamo confermato - spiega il presidente Franco Pomilio - un tasso di crescita importante nel tempo, grazie anche ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo fatti in questi anni. Manteniamo percentuali di crescita tipiche delle start-up pur essendo una realtà 'storica' del settore. Vogliamo proseguire il nostro percorso evolutivo anche in vista degli importanti incarichi che ci attendono quest'anno, a cominciare dall'organizzazione del G7. Stiamo potenziando i nostri reparti chiave con nuovi ingressi in vari ruoli, nella sede centrale e negli uffici diffusi sul territorio per i quali abbiamo avviato una campagna di selezione del personale anche per la prossima struttura che accoglierà il nostro quartier generale".



