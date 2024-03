L'Italia presenta una richiesta di revisione mirata del Pnrr

L'Italia ha presentato oggi alla Commissione europea una richiesta di revisione mirata del suo piano per la ripresa e la resilienza. Le modifiche proposte sono tecniche e seguono la revisione completa del piano, adottato dal Consiglio l'8 dicembre 2023. Lo annuncia l'esecutivo comunitario.

La richiesta di modifica del Pnrr presentato dall'Italia è relativa a "modifiche tecniche". Per dare "alcuni esempi di queste modifiche tecniche, ci sono ad esempio errori amministrativi e anche modifiche per chiarire la formulazione di alcuni obiettivi chiave e anche modifiche per garantire la coerenza tra le decisioni del Consiglio che ha approvato il piano". Lo ha chiarito la portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts nel corso del briefing quotidiano con la stampa.



