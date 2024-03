Petrolio: Opec+ estende tagli produzione fino a giugno

L'Opec+ ha esteso i tagli alla produzione di petrolio fino alla metà del 2024 . E' quanto hanno spiegato, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, alcuni delegati dell'associazione che riunisce la storica organizzazione dei produttori di petrolio più i nuovi membri, tra cui la Russia. La decisione per evitare un surplus di produzione. Sulla carta i tagli ammontano a circa 2 milioni di barili al giorno. La Russia ridurrà la produzione di petrolio di quasi mezzo milione di barili al giorno nel secondo trimestre del 2024. Lo ha annunciato oggi il vice primo ministro Alexander Novak. La capofila del gruppo, l'Arabia Saudita, rappresenta la metà della riduzione annunciata Trader e analisti si aspettavano ampiamente l'estensione dei tagli, per compensare il fattore stagionale e anche l'impennata della produzione da parte di diversi paesi rivali come gli usa con la produzione di scisto.

Ad incidere anche le incertezze sulla crescita in Cina.



