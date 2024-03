Natura selvatica a rischio, aiuto dall'innovazione digitale

"Connettere persone e pianeta: esplorare l'innovazione digitale nella conservazione della fauna selvatica": è il tema della World Wildlife Day, la giornata mondiale della natura selvatica celebrato ogni anno il 3 marzo, per ricordare la rilevanza della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali per l'equilibrio del nostro pianeta, spiega il sito web ufficiale dedicato delle Nazioni Unite.

Il tema del 2024 evidenzia come la tecnologia e l'innovazione possano guidare la conservazione della natura, il commercio sostenibile e legale della fauna selvatica e la coesistenza tra quest'ultima e l'essere umano.

La Giornata che si celebra "per sensibilizzare sul ruolo fondamentale che la biodiversità svolge nel mantenere in salute l'ambiente in cui viviamo, per promuovere la consapevolezza sull'urgenza di conservare e utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali, enfatizzando l'importanza di adottare misure per proteggere la ricca varietà di vita sulla Terra. Occorre quindi un impegno collettivo per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni", spiega l'Onu.

La Giornata mondiale della Natura selvatica fu istituita il 20 dicembre 2013, in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, con l'obiettivo di ricordare l'adozione della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatica Minacciate di Estinzione (Cites) avvenuta il 3 marzo 1973.



