Rozza (Sissa), Trieste capitale della matematica applicata

"Trieste è stata in questi giorni la capitale della matematica applicata e industriale" in un' edizione del convegno internazionale dell'evento scientifico più importante della disciplina con "partecipazione molto al di sopra delle aspettative: le stime più ottimistiche prevedevano 700 partecipanti, invece siamo arrivati a 1070". Lo ha detto in occasione della chiusura dell'evento Gianluigi Rozza.

Rozza è docente alla Sissa e co-presidente del comitato organizzatore della VI conferenza della Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam) sulla matematica dell'incertezza, disciplina importantissima per le imprese nell'era di Intelligenza artificiale e big data.

Le delegazioni di studiosi più nutrite provenivano da istituzioni statunitensi (377 partecipanti), italiane (125) e tedesche (123) ma c'è chi ha viaggiato dalla Nuova Zelanda, Thailandia e Guyana francese per seguire lezioni e simposi della maxi-conferenza, che ha visto avvenire fino a 24 sessioni in parallelo per seguire i più recenti avanzamenti nella disciplina.

Rozza ha espresso soddisfazione per l'evento: "E' stata una buona vetrina per presentare il sistema scientifico di Trieste e della regione". Il convegno, che Rozza ha co-presieduto con Amy Braverman del Jet propulsion lab della Nasa e Claudia Schillings docente all'università di Mannheim, ha posto particolare attenzione al tema dell'inclusione e della parità di genere. La prevalenza maschile nei percorsi accademici in generale e nelle discipline scientifiche e tecnologiche infatti è ancora schiacciante: al convegno c'erano 240 partecipanti donne a fronte di 742 uomini.



