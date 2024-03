Nuove grane per New York Community Bancorp, affonda a Wall Street

Nuovi problemi per New York Community Bancorp. L'istituto sostituisce il suo amministratore delegato e annuncia di aver identificato "materiali debolezze" nei controlli interni su come i prestiti vengono esaminati.

Un'ammissione che fa affondare i titoli a Wall Street dove arrivano a perdere il 29%.



La banca, che ha acquistato Signature Bank durante la crisi delle banche regionali della metà dello scorso anno, ha nominato Alessandro DiNello amministratore delegato al posto di Thomas Cangemi. "Abbiamo fiducia nella direzione della nostra banca e nella nostra capacità di portare risultati per i clienti, i dipendenti e gli azionisti. I cambi nel consiglio di amministrazione riflettono il nostro nuovo capitolo", ha detto DiNello.



