La Borsa di Milano apre poco variata ma in terreno positivo con l'indice Ftse Mib (+0,05%) a 32.633 punti. Sul listino principale Moncler e Saipem non riescono a fare prezzo con un rialzo di oltre il 6% e conduce la seduta Poste (+3%) dopo i conti. In fondo al listino Tim (+'0,74%)



